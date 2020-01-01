Что такое голосовой робот?



Это программа, которая распознает речь и может строить диалог с живым человеком

Почему роботы заберут работу у людей?



Расходы на содержание роботов в десятки раз ниже, чем на зарплаты. Кроме того, роботы не болеют, у них всегда прекрасное настроение и много энергии

Голосовой робот – это просто

