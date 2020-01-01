2 октября в 9:00 по Москве
Бесплатное обучение
с трудоустройством
Научись создавать голосовых роботов, которые к 2030 заменят до 17% россиян
Новая востребованная профессия, в которой пока мало конкурентов
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Вебинар начнётся
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Что за голосовые роботы и почему это новый тренд?
Что такое голосовой робот?
Это программа, которая распознает речь и может строить диалог с живым человеком
Почему роботы заберут работу у людей?
Расходы на содержание роботов в десятки раз ниже, чем на зарплаты. Кроме того, роботы не болеют, у них всегда прекрасное настроение и много энергии
Голосовой робот – это просто
Многие думают, что создание роботов это сложный процесс для которого нужно долго учиться. К счастью это не так. На создание одного робота уходит от 4 до 30 часов
Хочу освоить!
Главная причина:
мы создали обучение, чтобы взять новых людей на стажировку в нашу команду. Поэтому никакой воды, только мясо и контент, которые применяем сами.
Что будет на мастер-классе?
Покажем возможности роботов
Прямо на мастер-классе я включу несколько голосовых роботов, которые успешно работают у нас и у наших учеников
Секреты создания голосовых роботов
Я расскажу, какие навыки и ресурсы нужны для создания такой программы. А еще поделюсь, как это может стать вашей основной профессией
Расскажем, где брать клиентов
Я поделюсь, нишами в которых голосовые роботы сейчас наиболее востребованы. И дам 7 проверенных методов поиска заказчиков
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Бонус! Лучших учеников возьмем в команду.
Как будет проходить обучение?
Продолжительность
1 день
Формат
Онлайн-трансляции + задания + обратная связь
Стоимость
Бесплатно
Я буду!
Для кого этот мастер-класс?
Если вы хотите получать достойно, работая с интересными проектами
Если вы уже разбираетесь в Маркетинге, но не знаете за счет чего увеличиться в 2-3 раза
Если вы мама в декрете и хотите зарабатывать больше мужа (и легче)
Если есть основная работа, но хочется больше денег
Если вы понимаете, что за онлайн-профессиями будущее и деньги, но до сих пор не начали
Если вы хотите найти себя, реализовать свой потенциал через любимое дело
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Сколько готовы платить за создание голосовых роботов?
12 тысяч рублей
Простой робот для магазина одежды
Время создания 6 часов
35 тысяч рублей
Робот средней сложности для SPA-центра
Время создания 11 часов
80 тысяч рублей
Большой робот для финансовой организации
Время создания 30 часов
Хочу также!
Автор вебинара и ваш наставник
Леонид Толстой
За 3 года я построил масштабный колл-центр и агентство по созданию голосовых роботов Just One
Результаты в цифрах: привели лидов за год 1,2 млн
Принес клиентам 967 млн руб
Людей в команде 120
Количество клиентов 110
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ИП Толстая Евгения Владимировна, ОГРНИП:
319774600554057, E-mail: leonidtolstoycall@gmail.com
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